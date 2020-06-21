Эвертон — Ливерпуль 0:0

Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Ливерпулем». Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:0. У «Ливерпуля» теперь 83 очка.