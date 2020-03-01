«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном". Игра завершилась со счетом 1:1. В составе "ирисок" голом отметился Доминик Калверт-Льюин.