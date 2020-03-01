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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
Газета.Ru
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В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном". Игра завершилась со счетом 1:1. В составе "ирисок" голом отметился Доминик Калверт-Льюин.В источнике
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