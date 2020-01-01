По информации «СЭ», португальский «Спортинг» и английский «Эвертон» проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Бразилец может сменить команду уже этим летом. Вандерсон перешел в «Краснодар» из австрийского «Ред Булла» летом 2017 года за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.