НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Эвертон» и «Спортинг» претендуют на полузащитника «Краснодара»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • LiveSport.ru
  • Футбол России
25-летний полузащитник Вандерсон, который выступает в чемпионате России за «Краснодар», попал в сферу интересов двух европейских клубов, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон интересен «Спортингу» и «Эвертону»

По информации «СЭ», португальский «Спортинг» и английский «Эвертон» проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Бразилец может сменить команду уже этим летом. Вандерсон перешел в «Краснодар» из австрийского «Ред Булла» летом 2017 года за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.
Спорт-Экспресс 05:01
Подробнее о событии
alt

Футболист «Краснодара» может оказаться в АПЛ

Sport.ru 05:59
alt

Хавбек «Краснодара» Вандерсон интересен «Эвертону» и «Спортингу»

Sports.ru 05:39
alt

Агент Вандерсона подтвердил интерес «Спортинга» к игроку

Футбол России 06:38
реклама
Главное
Новости