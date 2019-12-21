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«Эвертон» назначил Анчелотти главным тренером
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Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти.Читать в источнике
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«Эвертон» взял Анчелотти: у него четвертая зарплата в АПЛ (после Клоппа, Гвардиолы и Моуринью), в штабе будет Данкан Фергюсон

Sports.ru 11:51
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Карло Анчелотти официально возглавил «Эвертон»

Sport.ru 06:44
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Анчелотти стал главным тренером «Эвертона»

Sport24.ru 06:26 
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