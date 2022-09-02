REGNUM«Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в мерсисайдском дерби3 сентября в Ливерпуле состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль».ЧемпионатВстреча состоится на стадионе «Гудисон Парк».ЧемпионатОба соперника подходят к поединку с не лучшим настроением, «Эвертон» имеет 3 ничьи при 2 поражениях, всего 4 забитых гола, проблемы с острым форвардом, а у «Ливерпуля» проблемы с травмами, отставание от лидера уже 7 очков.LegalbetДа еще как: «Борнмут» подвергся рекордному разгрому в истории АПЛ (9:0). «Ньюкасл» тоже был бит, пусть победный мяч красные забили в дополнительное время.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьREGNUMBetassistСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руSports.kzКомсомольская Правда - СпортLiveSport.ruVerybet.ruБомбардир.руПодробнее о событии«Эвертон» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команды Клоппа в дербиЧемпионат23:00Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 3 сентября 2022 годаСпорт-Экспрессвчера в 12:15«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки с коэффициентом 5.25ВсеПроСпорт.ру1 сентября в 15:56«Эвертон» — «Ливерпуль»: дерби выйдет односторонним движениемBetassist1 сентября в 11:30«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз на голы команды Клоппа в дерби в 6-м туре АПЛVerybet.ru1 сентября в 04:20Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль 3 сентябряФутбол на Куличках1 сентября в 00:55Эвертон – Ливерпуль 03.09.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матчSports.ru31 августа в 09:14Показать ещёОценить