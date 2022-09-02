Будьте в Плюсе
REGNUM
REGNUM

«Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в мерсисайдском дерби

3 сентября в Ливерпуле состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль».
Чемпионат
Встреча состоится на стадионе «Гудисон Парк».
Чемпионат
Оба соперника подходят к поединку с не лучшим настроением, «Эвертон» имеет 3 ничьи при 2 поражениях, всего 4 забитых гола, проблемы с острым форвардом, а у «Ливерпуля» проблемы с травмами, отставание от лидера уже 7 очков.
Legalbet
Да еще как: «Борнмут» подвергся рекордному разгрому в истории АПЛ (9:0). «Ньюкасл» тоже был бит, пусть победный мяч красные забили в дополнительное время.
Спорт-Экспресс
REGNUM
Betassist
Спорт-Экспресс
Евро-футбол.ру
Sports.kz
Комсомольская Правда - Спорт
LiveSport.ru
Verybet.ru
Бомбардир.ру

Подробнее о событии

«Эвертон» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команды Клоппа в дерби
Чемпионат23:00
Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 3 сентября 2022 года
Спорт-Экспрессвчера в 12:15
«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки с коэффициентом 5.25
ВсеПроСпорт.ру1 сентября в 15:56
«Эвертон» — «Ливерпуль»: дерби выйдет односторонним движением
Betassist1 сентября в 11:30
«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз на голы команды Клоппа в дерби в 6-м туре АПЛ
Verybet.ru1 сентября в 04:20
Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль 3 сентября
Футбол на Куличках1 сентября в 00:55
Эвертон – Ливерпуль 03.09.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч
Sports.ru31 августа в 09:14

Новости