Оба соперника подходят к поединку с не лучшим настроением, «Эвертон» имеет 3 ничьи при 2 поражениях, всего 4 забитых гола, проблемы с острым форвардом, а у «Ливерпуля» проблемы с травмами, отставание от лидера уже 7 очков.