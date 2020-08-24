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Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси»
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Бразильский защитник Тиаго Силва согласовал контракт с лондонским "Челси".В источнике
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Тьяго Силва согласовал контракт с «Челси»

Sport24.ru 10:24 
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Капитан «ПСЖ» подпишет двухлетний контракт с «Челси»

Sport.ru 09:59
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ESPN: Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси» на два года

Матч ТВ 09:34
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