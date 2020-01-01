ESPN назвал Мбаппе лучшим молодым футболистом мира

Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года. На первое место эксперты поставили нападающего Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиана Мбаппе.