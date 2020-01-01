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ESPN назвал Мбаппе лучшим молодым футболистом мира
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Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года. На первое место эксперты поставили нападающего Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиана Мбаппе.В источнике
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Мбаппе признан лучшим молодым футболистом по версии ESPN: топ-10 рейтинга

Спорт-Экспресс 09:30
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Холанд оказался вне топ-5 молодых игроков по версии ESPN, первый – игрок из французской Лиги 1

Спорт день за днем 09:28
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ESPN назвал Мбаппе лучшим молодым футболистом мира

Советский спорт 09:13
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