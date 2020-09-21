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Ефремов в СИЗО написал письмо про «Спартак»
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Актёр Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО, ответил на письмо журналиста Артёма Локалова. Оно было отправлено через платную систему ФСИН. Ефремов ответил на несколько вопросов журналиста.В источнике
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