Ефремов в СИЗО написал письмо про «Спартак»

Актёр Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО, ответил на письмо журналиста Артёма Локалова. Оно было отправлено через платную систему ФСИН. Ефремов ответил на несколько вопросов журналиста.