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Егор Сорокин рассказал, что зимой мог перейти в «Зенит»
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Защитник "Краснодара" Егор Сорокин рассказал, что в зимнее трансферное окно отказал в переходе "Зениту".В источнике
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«Не жалею, что отказал «Зениту». Защитник «Краснодара» — о несостоявшемся переезде в Петербург

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