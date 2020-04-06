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Егор Титов: «Федун делает для „Спартака“ очень много. Аплодирую футболистам, согласившимся на снижение зарплат»
Sports.ru
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Учитывая, сколько делает для «Спартака» Федун, могу футболистам только поаплодировать.В источнике
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Егор Титов: «Минус 40 процентов зарплаты? Учитывая, сколько делает для „Спартака“ Федун, могу футболистам только поаплодировать»

Спорт-Экспресс вчера в 13:55
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