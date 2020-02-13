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В Екатеринбурге пройдёт финал Кубка России по футболу
Телеканал ОТВ
  • Piter.tv0:46
Губернатор подчеркнул, что Свердловская область имеет большой опыт проведения спортивных мероприятий, включая события мирового уровня. Он напомнил, что финал Кубка России Екатеринбург уже принимал в 2012 году, а в 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошли 4 матча Чемпионата мира по футболу.В источнике
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С чего всё начиналось
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Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдет в Екатеринбурге

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение о проведении финала Олимп - Кубка России сезона-2019/20 в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома. "Финал турнира пройдет в Екатеринбурге", - сказал источник.
ТАСС Спорт 05:13
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Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге

Sport.ru 07:14
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Финал Кубка России по футболу — 2020 пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн 06:09
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Финал Кубка России – 2020 по футболу пройдёт в Екатеринбурге

Телеканал ОТВ 05:59
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