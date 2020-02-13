В Екатеринбурге пройдёт финал Кубка России по футболу

Губернатор подчеркнул, что Свердловская область имеет большой опыт проведения спортивных мероприятий, включая события мирового уровня. Он напомнил, что финал Кубка России Екатеринбург уже принимал в 2012 году, а в 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошли 4 матча Чемпионата мира по футболу.