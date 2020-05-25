Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Контракт Еленцевой с клубом истекает 31 мая, и стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества по истечении срока договора.В источнике
С чего всё начиналось
Московский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» сообщил на официальном сайте об уходе Елены Еленцевой с поста президента по обоюдному согласию сторон.