Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»

Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Контракт Еленцевой с клубом истекает 31 мая, и стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества по истечении срока договора.