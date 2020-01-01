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Елена Илюхина: «„Зенит“ недорабатывает в плане подготовки резерва»
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Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы недорабатываем в части подготовки резерва.В источнике
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