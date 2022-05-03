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Елизавета Туктамышева отметила командную работу «Зенита» и поздравила с чемпионством

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с четвертым подряд чемпионством и отметила командную работу.
ИноПроСпорт
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР.
Чемпионат
Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10).
Чемпионат
Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
Чемпионат

Подробнее о событии

Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ
BetOn02:03
Елизавета Туктамышева посвятила пост чемпионству «Зенита»: «Потрясающая командная работа!»
СпортКП01:59
Елизавета Туктамышева отметила командную работу «Зенита» и поздравила с чемпионством
ИноПроСпорт01:48
«Потрясающая командная работа». Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита»
Sport24.ru01:44
«Потрясающая командная работа». Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ
Спорт-Экспресс01:32
Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ
Чемпионат01:25

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