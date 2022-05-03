ИноПроСпортЕлизавета Туктамышева отметила командную работу «Зенита» и поздравила с чемпионствомРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с четвертым подряд чемпионством и отметила командную работу.ИноПроСпорт«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР.ЧемпионатБольше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10).ЧемпионатПомимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.ЧемпионатЧитать далееСвернутьПодробнее о событииТуктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛBetOn02:03Елизавета Туктамышева посвятила пост чемпионству «Зенита»: «Потрясающая командная работа!»СпортКП01:59Елизавета Туктамышева отметила командную работу «Зенита» и поздравила с чемпионствомИноПроСпорт01:48«Потрясающая командная работа». Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита»Sport24.ru01:44«Потрясающая командная работа». Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛСпорт-Экспресс01:32Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛЧемпионат01:25Показать ещёОценить2