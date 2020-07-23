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Что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов
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До поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым — одного из самых ожидаемых событий в российских смешанных единоборствах — остаётся меньше суток.В источнике
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