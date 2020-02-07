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Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
Газета.Ru
  • RT на русском0:24
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.В источнике
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