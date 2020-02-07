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Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
Газета.Ru
  • RT на русском0:24
Александр Емельяненко потерпит поражение нокаутом в первом раунде на турнире ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил его будущий соперник Магомед Исмаилов.В источнике
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