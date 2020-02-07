Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

Александр Емельяненко потерпит поражение нокаутом в первом раунде на турнире ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил его будущий соперник Магомед Исмаилов.