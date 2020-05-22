Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга»
Емельянов был назначен главным тренером команды в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который возглавил «Сочи». Под руководством 50-летнего специалиста «Оренбург» провел 4 матча, набрав 4 очка.В источнике
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Эхо Москвы в Оренбурге 06:27