Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга»

Емельянов был назначен главным тренером команды в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который возглавил «Сочи». Под руководством 50-летнего специалиста «Оренбург» провел 4 матча, набрав 4 очка.