НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sportbox.RU
  • Prooren.ru
  • Газета.Ru
  • CT news
  • Metaratings
  • Спорт день за днем
  • Sportssmi.ru
  • Аргументы и Факты
Емельянов был назначен главным тренером команды в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который возглавил «Сочи». Под руководством 50-летнего специалиста «Оренбург» провел 4 матча, набрав 4 очка.В источнике
1
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Матч ТВ 06:23
Подробнее о событии
alt

Емельянов покинул пост наставника «Оренбурга»

Sport.ru 06:59
alt

ФК «Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым

Эхо Москвы в Оренбурге 06:27
alt

«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым

Sport24.ru 06:23 
реклама
Главное
Новости