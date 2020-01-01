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Новым главным тренером «Енисея» станет Тарханов
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Напомним, что 29 мая "Енисей" объявил об уходе Юрия Газзаева.В источнике
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«Енисей» анонсировал назначение Тарханова

Евро-футбол.ру 07:11
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«Енисей» подтвердил назначение Александра Тарханова на пост главного тренера

Футбол на Куличках 06:10
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Директор «Енисея»: «Тарханов умеет работать с молодежью. Хотим, чтобы наш воспитанник дорос до сборной России»

Sportbox.RU 06:32
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