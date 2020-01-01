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«Енисей» объявил об уходе Хомухи
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Защитник «Енисея» Иван Хомуха покинул красноярский клуб.В источнике
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Защитник «Енисея» Иван Хомуха покинул клуб

Футбол России 07:29
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«Енисей» расстался с Иваном Хомухой

ГЛАС.RU 06:52
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«Енисей» объявил об уходе Хомухи

Sportbox.RU 06:49
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