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«Ротор» уступил «Енисею» в матче Кубка ФНЛ
V1.ru
  • V1.ru
  • НовостиВолгограда.ру
Волгоградский "Ротор" потерпел поражения от красноярского "Енисея" в матче третьего тура Кубка ФНЛ.В источнике
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ФК «Енисей» отомстил «Ротору» за отменённый гол

Московский Комсомолец 05:37
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Зеркальное поражение: «Ротор» проиграл «Енисею»

V1.ru 05:19
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«Енисей» вырвал победу в матче с «Ротором» на Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс 05:02
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