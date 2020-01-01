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Попов, Еременко и Норманн смогут сыграть с «Краснодаром»
Нева Спорт
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Матч 25 тура "Ростов" - "Краснодар" состоится завтра.В источнике
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Попов, Еременко и Норманн смогут сыграть за «Ростов» в матче с «Краснодаром»

Metaratings 11:33
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Переболевшие коронавирусом игроки «Ростова» могут сыграть с «Краснодаром»

Soccernews.ru 11:15
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Попов, Еременко и Норманн смогут сыграть с «Краснодаром»

Футбол России 10:56
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