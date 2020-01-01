Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Названа причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустил последние матчи клуба. Финский футболист оказался в числе шести игроков ростовского клуба, которые в июне заразились коронавирусом. Он тяжелее других перенёс болезнь.В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста. Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание.