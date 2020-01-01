Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса

Названа причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустил последние матчи клуба. Финский футболист оказался в числе шести игроков ростовского клуба, которые в июне заразились коронавирусом. Он тяжелее других перенёс болезнь.