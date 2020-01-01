НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Тульский футбол
  • Metaratings
  • КП - Ростов-на-Дону
  • Реальное время
  • Bookmaker-ratings.ru
Названа причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустил последние матчи клуба. Финский футболист оказался в числе шести игроков ростовского клуба, которые в июне заразились коронавирусом. Он тяжелее других перенёс болезнь.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Стало известно, почему не играет за «Ростов» Роман Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста. Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание.
Спорт-Экспресс 07:16
Подробнее о событии
alt

У Романа Еременко проблемы с легкими. Последствия коронавируса серьезно повлияли на здоровье футболиста

BetOn 09:00
alt

Стало известно, почему Еременко не играет за «Ростов»

Футбол России 08:34
alt

Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса

Metaratings 08:08
реклама
Главное
Новости