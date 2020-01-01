Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Стало известно, почему хавбек «Ростова» Роман Еременко не принял участие в последних матчах команды. Причина — последствия коронавирусной инфекции, которой переболел финский футболист. По информации издания «Спорт-Экспресс», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста.В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста. Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание.