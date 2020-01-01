Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста. Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание.