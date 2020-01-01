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Уткин отреагировал на критику Романа Ерёменко в адрес Мостового
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Сразу вспоминается из того же матча, как Мостовой сам по себе с мячом в аут зашёл. Романа тоже понять можно - взвинченный вечер, что ни говори.В источнике
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