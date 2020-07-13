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Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
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Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".В источнике
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«Чемпионат»: «Спартак» не рассматривает агентов на пост спортивного директора

Матч ТВ 15:07
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«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора

Чемпионат 14:21
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«Если обратятся — всерьез рассмотрю предложение». Кандидат на пост спортивного директора — о «Спартаке»

Спорт-Экспресс 12:48
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