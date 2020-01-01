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Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020
Bookmaker-ratings.ru
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  • ГЛАС.RU
  • RT на русском
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что все соперники национальной команды России по группе B могут добиться успеха на на чемпионате Европы — 2020.В источнике
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Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 Финляндию и Данию

RT на русском 03:23
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А. Ерохин рассказал о соперниках сборной России на ЕВРО-2020

ГЛАС.RU 03:09
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Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020

Чемпионат 02:45
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