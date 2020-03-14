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Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
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Очередные спортсмены сдали положительные тесты на заболевание.В источнике
Подробнее о событии
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Ещё двое игроков «Фиорентины» заболели коронавирусом

Sport.ru 06:59
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Двое игроков «Фиорентины» заболели коронавирусом

Sportbox.RU 05:53
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Двое игроков «Фиорентины» заболели коронавирусом

Матч ТВ 05:53
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