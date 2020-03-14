НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПять игроков «Сампдории» заражены коронавирусомФорвард «Фиорентины» заразился коронавирусомВ клубе Примеры зафиксированы 2 случая заражения коронавирусомКоронавирусом заразились еще два игрока «Фиорентины»У Кутроне и Пессельи обнаружили коронавирусГлавное«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛБиатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьерыДзюба и Азмун сыграют против «Урала» с первых минутДва клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительным47-регион.руЕще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусомODDS.ru9ODDS.ruFootballHDMetaratingsRT на русскомSports.ruРБКSoccernews.ruPROСПОРТ КазахстанМатч ТВОчередные спортсмены сдали положительные тесты на заболевание.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ещё двое игроков «Фиорентины» заболели коронавирусомSport.ru 06:59Двое игроков «Фиорентины» заболели коронавирусомSportbox.RU 05:53Двое игроков «Фиорентины» заболели коронавирусомМатч ТВ 05:53рекламаЕщё по темеПять игроков «Сампдории» заражены коронавирусомФорвард «Фиорентины» заразился коронавирусомВ клубе Примеры зафиксированы 2 случая заражения коронавирусомКоронавирусом заразились еще два игрока «Фиорентины»У Кутроне и Пессельи обнаружили коронавирусГлавное«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛБиатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьерыДзюба и Азмун сыграют против «Урала» с первых минутДва клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительнымНовости