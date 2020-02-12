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Голкипер «Зенита» перешел в «Ростов»
Форпост Северо-Запад
  • Мой Брянск0:49
Вратарь "Зенита" Максим Рудаков перебрался в "Ростов". Детали трансфера не разглашаются. Однако предполагается, что с 24-летним футболистом заключили контракт до 2024 года.В источнике
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