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Газета.RuГазета.Ru
Ещенко назвал «отскоком» ничью «Уфы» в игре со «Спартаком»
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Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против "Уфы" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Андрей Ещенко — о ничьей с «Уфой»: «Мы превосходили их во всех моментах»

Sportbox.RU 13:29
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Андрей Ещенко — о ничьей с «Уфой»: «Мы превосходили их во всех моментах»

Матч ТВ 13:29
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Андрей Ещенко: Другой команде такой гол могли бы засчитать, но не «Спартаку»

Советский спорт 13:09
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