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Ещенко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Уфа»
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Уфой», в котором его команда сыграла вничью со счетом 0:0.В источнике
Подробнее о событии
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Андрей Ещенко — о ничьей с «Уфой»: «Мы превосходили их во всех моментах»

Sportbox.RU 13:29
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Андрей Ещенко — о ничьей с «Уфой»: «Мы превосходили их во всех моментах»

Матч ТВ 13:29
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Андрей Ещенко: Другой команде такой гол могли бы засчитать, но не «Спартаку»

Советский спорт 13:09
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