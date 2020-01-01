НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииЛидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в МосквеПремьер-лига. VAR помешал «Спартаку» дожать «Уфу»«Уфа» возобновила тренировки и начала подготовку к игре со «Спартаком»«Спартак» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ в МосквеГлавноеИгрок «Сельты» Смолов забил мяч в ворота «Барселоны»РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»Премьер-лига. VAR помешал «Спартаку» дожать «Уфу»Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»Ласицкене: не поддерживаю письмо, опубликованное ИсинбаевойMetaratingsЕщенко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Уфа»Чемпионат7ЧемпионатСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руSports.ruМатч ТВСоветский спортRT на русскомЗащитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Уфой», в котором его команда сыграла вничью со счетом 0:0.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Андрей Ещенко — о ничьей с «Уфой»: «Мы превосходили их во всех моментах»Sportbox.RU 13:29Андрей Ещенко — о ничьей с «Уфой»: «Мы превосходили их во всех моментах»Матч ТВ 13:29Андрей Ещенко: Другой команде такой гол могли бы засчитать, но не «Спартаку»Советский спорт 13:09рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииЛидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в МосквеПремьер-лига. VAR помешал «Спартаку» дожать «Уфу»«Уфа» возобновила тренировки и начала подготовку к игре со «Спартаком»«Спартак» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ в МосквеГлавноеИгрок «Сельты» Смолов забил мяч в ворота «Барселоны»РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»Премьер-лига. VAR помешал «Спартаку» дожать «Уфу»Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»Ласицкене: не поддерживаю письмо, опубликованное ИсинбаевойНовости