Ещенко заявил о желании своего подопечного забить два гола

Футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на победу своей команды в матче девятого тура РПЛ с «Тамбовом». Об этом он заявил в опубликованном в Twitter ФК видеоролике. Он похвалил фанатов «Спартака» за сумасшедшую поддержку.