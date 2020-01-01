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Ещенко заявил о желании своего подопечного забить два гола
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
  • Газета.Ru
Футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на победу своей команды в матче девятого тура РПЛ с «Тамбовом». Об этом он заявил в опубликованном в Twitter ФК видеоролике. Он похвалил фанатов «Спартака» за сумасшедшую поддержку.В источнике
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Ещенко – о дубле Айртона: «Мой подопечный изъявил желание два гола забить»

Евро-футбол.ру вчера в 16:37
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Ещенко заявил о желании своего подопечного забить два гола

ProstoProSport вчера в 16:31 
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Андрей Ещенко: Мой подопечный Айртон изъявил сегодня желание два гола забить (видео)

Советский спорт вчера в 16:15
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