Еськов и Васильев на два тура отстранены от судейства РПЛ

Судьи Алексей Еськов и Станислав Васильев минимум на два тура отстранены от работы на матчах чемпионата России. В 21-м туре эти арбитры будут выполнять функции видеоассистентов, а позже будут работать в ФНЛ. Еськов на игре "Нефтихимика" и "Химок", а Васильев на матча "Шинник" - "Ротор".