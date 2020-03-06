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Еськов и Васильев на два тура отстранены от судейства РПЛ
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Судьи Алексей Еськов и Станислав Васильев минимум на два тура отстранены от работы на матчах чемпионата России. В 21-м туре эти арбитры будут выполнять функции видеоассистентов, а позже будут работать в ФНЛ. Еськов на игре "Нефтихимика" и "Химок", а Васильев на матча "Шинник" - "Ротор".В источнике
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Кашшаи вынес первые наказания судьям. Арбитры Еськов и Васильев пропустят по два тура РПЛ

Новый глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи впервые применил санкции к арбитрам. Как минимум два ближайших тура Тинькофф чемпионата России не будут работать в качестве главных судей Алексей Еськов и Станислав Васильев.
Спорт-Экспресс 05:15
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Источник: Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на 2 матча Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 07:47
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Источник: Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на 2 матча Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 07:47
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РФС опубликовал видеопамятку о принципах работы системы VAR

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