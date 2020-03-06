Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура

Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ. В течение двух ближайших туров чемпионата России они не будут работать главными судьями. В 21-м туре они выполнят функции видеоассистентов, а 15 марта обслужат игры Олимп-ФНЛ. В источнике