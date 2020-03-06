Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура
Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ. В течение двух ближайших туров чемпионата России они не будут работать главными судьями. В 21-м туре они выполнят функции видеоассистентов, а 15 марта обслужат игры Олимп-ФНЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Новый глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи впервые применил санкции к арбитрам. Как минимум два ближайших тура Тинькофф чемпионата России не будут работать в качестве главных судей Алексей Еськов и Станислав Васильев.