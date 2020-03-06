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Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура
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Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ. В течение двух ближайших туров чемпионата России они не будут работать главными судьями. В 21-м туре они выполнят функции видеоассистентов, а 15 марта обслужат игры Олимп-ФНЛ.В источнике
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Кашшаи вынес первые наказания судьям. Арбитры Еськов и Васильев пропустят по два тура РПЛ

Новый глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи впервые применил санкции к арбитрам. Как минимум два ближайших тура Тинькофф чемпионата России не будут работать в качестве главных судей Алексей Еськов и Станислав Васильев.
Спорт-Экспресс 05:15
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Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ

Metaratings 08:23
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Источник: Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на 2 матча Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 07:47
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Источник: Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на 2 матча Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 07:47
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