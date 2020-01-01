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Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
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Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».В источнике
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Еськов назначен главным судьей дерби ЦСКА — «Спартак», Карасев — арбитром ВАР

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