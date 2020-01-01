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Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев. Соглашение подписано сроком на 2,5 года.В источнике
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Фролов стал игроком «Крыльев Советов»

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Вратарь Евгений Фролов перешел в «Крылья Советов»

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