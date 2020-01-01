Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев. Соглашение подписано сроком на 2,5 года.