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Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о трансферной деятельности клуба.В источнике
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Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА

Soccernews.ru 10:26
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Гинер о трансферах ЦСКА: «Переплюнуть всех и сказать „Мы, русские, платим больше“ – это бред»

Sports.ru 09:45
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«Я не собираюсь выгонять Гончаренко». Гинер дал большое интервью

Чемпионат 10:30
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