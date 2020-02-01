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Гинер обозначил стратегию развития ЦСКА
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
  • Bobsoccer
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как будет меняться стратегия московского клуба после вхождения в ВЭБ.В источнике
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