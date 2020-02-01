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Евгений Гинер назвал стоимость ЦСКА
Спорт-Экспресс
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  • РБК
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • TheUK.one
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стоимость акций футбольного клуба ЦСКА составляет 24 млрд рублей. В такую стоимость клуб оценила крупная консалтинговая компания.В источнике
Подробнее о событии
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Гинер назвал оценочную стоимость ЦСКА

РБК 10:38
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Президент ЦСКА Гинер заявил, что клуб оценивается в 24 млрд рублей

Metaratings 10:15
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Гинер обозначил стратегию развития ЦСКА

Sportbox.RU 09:01
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