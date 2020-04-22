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Евгений Гинер прокомментировал смену основного владельца ЦСКА
Гол.ру
  • Piter.tv0:46
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций клуба.В источнике
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