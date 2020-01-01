Евгений Коноплянка: не жалею о срыве перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос, жалеет ли он о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль». В источнике