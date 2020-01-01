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Евгений Коноплянка: не жалею о срыве перехода в «Ливерпуль»
КП - Украина
  • КП - Украина
  • FootballHD
  • ua.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос, жалеет ли он о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль».В источнике
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Коноплянка вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»

Евро-футбол.ру 01:13
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Евгений Коноплянка: не жалею о срыве перехода в «Ливерпуль»

Чемпионат вчера в 17:16
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