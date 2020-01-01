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Евгений Ловчев: «Матерацци вел себя, как Карпин»
Спорт-Экспресс
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Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал, как тренировал сборную мира.В источнике
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