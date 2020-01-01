Евгений Ловчев: «Не сомневаюсь, что „Зенит“ побаивается „Спартак“»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».