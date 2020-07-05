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Тульский футболТульский футбол
Евгений Луценко: Надеюсь на Лесового больше, чем на себя
Metaratings
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Луценко рассчитывает на связку с полузащитником Даниилом Лесовым.В источнике
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Евгений Луценко объяснил, почему победа над «Динамо» была для него принципиальной

Спорт день за днем 09:37
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Луценко объяснил, почему его важно было победить «Динамо» на выезде

Metaratings 08:35
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Луценко: для меня было важно победить «Динамо» в Москве

РИА Новости 08:19
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