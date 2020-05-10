НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Евгений Савин: «Все понимают, что надо завершить сезон»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • РБК
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Профиль
Большинство клубов выступает за то, чтобы сезон продолжился. Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения.В источнике
Евгений Савин
футболист
Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращения легионеров, всю информацию мы собрали. Ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса.
С чего всё начиналось
Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин сообщил в эфире «Матч ТВ», что лига консультируется с властями страны относительно возвращения иностранных футболистов отечественных клубов для возобновления сезона.
РБК 14:03
Подробнее о событии
alt

Директор РПЛ по маркетингу: большинство клубов выступает за возобновление сезона

Чемпионат 14:19
alt

Директор РПЛ Савин: «Первая задача – вернуть легионеров, ведем переговоры о спецразрешениях»

Sports.ru 12:59
alt

В РПЛ надеются получить специальное разрешение на возвращение иностранных футболистов в Россию

Sport24.ru 12:45 
реклама
Главное
Новости