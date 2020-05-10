Большинство клубов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
Большинство футбольных клубов Российской премьер-лиги хотят, чтобы прерванный из-за коронавируса розыгрыш чемпионата страны был возобновлён. Об этом директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». Большинство клубов за то, чтобы сезон был доигран, — отметил Савин.В источнике Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращения легионеров, всю информацию мы собрали. Ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса.