НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
News.ruNews.ru
Большинство клубов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
RT на русском
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Большинство футбольных клубов Российской премьер-лиги хотят, чтобы прерванный из-за коронавируса розыгрыш чемпионата страны был возобновлён. Об этом директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». Большинство клубов за то, чтобы сезон был доигран, — отметил Савин.В источнике
Евгений Савин
футболист
Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращения легионеров, всю информацию мы собрали. Ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса.
Подробнее о событии
alt

Директор РПЛ Савин: «Первая задача – вернуть легионеров, ведем переговоры о спецразрешениях»

Sports.ru 12:59
alt

Большинство клубов РПЛ выступило за возобновление сезона

Metaratings 12:50
alt

В РПЛ надеются получить специальное разрешение на возвращение иностранных футболистов в Россию

Sport24.ru 12:45 
реклама
Главное
Новости