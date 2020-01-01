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Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»
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С августа 2018 года Савин ведёт на ютубе канал под названием «КраСава».В источнике
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Блогер Савин испытывает трудности со съемками. Проект «КраСава» может закрыться

Футбол России 15:28
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«Люди боятся говорить, клубы перестают пускать»: Евгений Савин может закрыть «КраСаву»

LiveResult.Ru 15:11 
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Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Metaratings 14:30
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