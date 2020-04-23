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УЕФА сохранил название Евро-2020 для турнира летом 2021 года
Телеканал Санкт-Петербург
  • Piter.tv0:46
Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что после переноса проведения Евро-2020 на лето 2021 года турнир сохранит прежнее название.В источнике
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Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

Чемпионат 09:53
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Евро-2020 не переименуют, несмотря на перенос турнира на 2021 год

Sports.ru 10:49
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УЕФА: Евро-2020 сохранит прежнее название

Советский спорт 10:31
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